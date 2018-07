Atriz Nancy Dow, mãe de Jennifer Aniston, morre aos 79 anos

Foto: Divulgação

Nancy Dow, mãe de Jennifer Aniston, morreu aos 79 anos nessa quinta-feira, 25. A atriz sofreu uma série de ataques cardíacos e perdeu a capacidade de falar e de andar, de acordo com a revista In Touch.

A estrela do seriado Friends teria visitado sua mãe pela primeira vez em cinco anos no dia 12 de maio. Elas tinham problemas de relacionamento e evitaram contato durante muito tempo.

"Deve ter caído a ficha de Jen e ela quis ver sua mãe pela última vez antes que ela morresse", disse uma fonte à publicação.

Nancy foi levada para o hospital na madrugada de segunda-feira, 23. "As mãos delas estavam enroladas até seu rosto e sua pele estava cinza", comentou uma fonte ao site Radar Online. "Ela então foi levada para fora muito tarde, à 1h30. Na segunda-feira de manhã, todas as luzes estavam acesas no apartamento e a porta estava aberta", completou.

Jennifer e sua mãe tiveram um relacionamento complicado, e a estrela havia admitido que sua mãe era "muito crítica" sobre sua vida e sua carreira.

Nancy não ajudou a situação quando ela publicou um livro contando alguns dos segredos da filha, intitulado From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, em 2009.

Jennifer é fruto do relacionamento de Nancy com o ator John Aniston. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas nove anos de idade.

Antes de estrear como atriz, Nancy foi modelo. Das passarelas, foi convidada para participações em séries de TV e em filmes, mas não teve nenhum trabalho muito expressivo.