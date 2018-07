Atriz Morena Baccarin trava batalha com ex na Justiça dos EUA para trazer filho ao Brasil

A atriz Morena Baccarin Foto: Divulgação

Estrela de séries como Homeland e Gotham, a atriz brasileira Morena Baccarin está numa briga judicial com o ex-marido para tentar trazer o filho para o Brasil. De acordo com site TMZ, a atriz radicada nos Estados Unidos quer trazer Julius, de 3 anos, para visitar a sua avô, que não está bem de saúde.

Austin Chick, ex de Morena Baccarin, não quer permitir a viagem por medo do zika vírus e da violência no País. A atriz, então, teria entrado com o pedido no tribunal para obrigar o pai de Julius a autorizar a visita.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, o pedido teria sido feito a Austin no mês passado e o pediatra de Julius não vê problema. Ela teria dito ainda que o ex nunca havia reclamado das viagens da família ao País antes do divórcio.

Baccarin iria viajar com seu namorado, Ben McKenzie, e a filha dele.