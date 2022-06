Atriz-mirim de 'Jurassic Park' surpreende ao aparecer em première de novo filme da franquia

Ariana Richards interpretou Lex Murphy em 'Jurassic Park', filme de 1993, quando tinha 12 anos. Foto: Instagram/@arianarichards

Ariana Richards surpreendeu os fãs da franquia de Jurassic Park na última segunda-feira, 6, ao marcar presença na première de Jurassic World: Domínio, último filme da trilogia que reviveu a saga.

Talvez você se lembre dela como a pequena Lex Murphy, personagem do primeiro longa da franquia, lançado em 1993. Na época, ela tinha 12 anos e interpretou a neta de John Hammond, criador do parque de dinossauros.

Quase três décadas depois, Ariana tem 42 anos e abandonou a carreira de atriz. De acordo com o The Mirror, ela se dedica à pintura desde 2013 e tem um diploma em Artes.

Jurassic World: Domínio estreou no Brasil em 2 de junho e continua com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard no elenco. No entanto, o filme também conta com atores do longa original, que atuaram com Ariana Richards, como Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Veja fotos de Ariana na estreia do filme em Los Angeles:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais