Atriz Milena Toscano anuncia gravidez do segundo filho

A atriz Milena Toscano é mãe de João Pedro, de dois anos, e anunciou a gravidez do segundo filho com o marido Pedro Ozores. Foto: Paula Zorzi

A atriz Milena Toscano, de 36 anos, anunciou nesta quarta-feira, 23, que está grávida do segundo bebê. Ela publicou uma foto no Instagram ao lado do marido, o empresário Pedro Ozores, e do primogênito, João Pedro, de dois anos.

"No meio desse ano diferente, de repente estava lá escrito com todas as letras: grávida!", escreveu na legenda.

Esse ano diferente, além da pandemia do novo coronavírus, trouxe para a atriz a perda da mãe, Goretti, que morreu em abril.

A mulher havia sido diagnosticada em julho do ano passado com esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que leva à perda muscular e compromete as capacidades digestiva e respiratória.

Agora, Milena celebra a gestação de uma nova vida. "Com todo o amor do mundo, você será muito bem-vindo! Meu número dois está a caminho! E não poderíamos terminar o ano mais feliz!", ela completou na publicação.

Na foto, o pequeno João Pedro segura o teste de gravidez e veste uma camiseta em que se lê: "irmão mais velho". Ozores também falou sobre a chegada do segundo filho na rede social.

"Mais uma excelente lembrança que teremos nesse marcante ano de 2020: saber que nosso time está aumentando! JP foi promovido a irmão mais velho!", escreveu o empresário.