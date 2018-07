Atriz Miá Mello está grávida de seu segundo filho

Atriz está em cartaz com Fábio Porchat na peça "Meu Passado Me Condena". Foto: Luciana Prezia

A atriz Miá Mello, 35, está grávida de seu segundo filho com o diretor de TV Lucas Mello. A notícia foi confirmada pela assessoria de comunicação da atriz. Ela já é mãe de Nina, de 7 anos, fruto de seu primeiro casamento.

Miá ficou conhecida por seu papel nos filmes Meu Passado Me Condena e, atualmente, encena uma peça de mesmo nome com o ator Fábio Porchat.

“Estou muito feliz!! Por enquanto nada muda na minha agenda corrida entre RJ/SP! Estou fazendo uma série no HBO e continuaremos com a peça até novembro, podendo estender até o final do ano, já que está sendo um sucesso de público! Vamos rezar para que venha com muita saúde, que é o que importa!”, diz o comunicado.