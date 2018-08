Em premiação, atriz manda recado para Melania Trump sobre polêmico casaco

Jenna Ortega no tapete vermelho do Radio Disney Music Awards em Hollywood, na Califórnia Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

Uma das principais notícias dessa semana foi sobre a separação de crianças e seus pais que tentavam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. E a crise imigratória continua rendendo protestos até mesmo em Hollywood. Jenna Ortega usou no tapete vermelho do Radio Disney Music Awards, nesta sexta, 22, uma jaqueta com a frase: "Eu me importo e você também deveria".

O protesto não ficou restrito a roupa escolhida para o evento no hotel Loews Hollywood. "Querida, primeira-dama", escreveu a atriz na legenda de uma foto do look publicada no Instagram. O post ainda marcava o perfil oficial da primeira-dama dos Estados Unidos.

Melania Trump usou um casaco com o texto "Eu realmente não me importo, e você? ao embarcar em Maryland para uma visita a um abrigo de imigrantes no Texas, nesta quinta, 21. A parka verde da Zara custa 39 dólares.

A atriz de 15 anos de idade atuou em séries como “Jane the Virgin” e “Stuck in the Middle”, da Disney.

Pearl Jam se manifesta contra o casaco polêmico de Melania Trump

A banda de rock Pearl Jam também deu uma resposta para a primeira-dama dos Estados Unidos. O grupo postou em suas redes sociais uma imagem em que Jill McCormick, mulher do vocalista Eddie Vedder, aparece de costas usando um casaco com a mensagem: "sim, todos nós nos importamos. Você não". A foto foi tirada durante show do grupo norte-americano, nesta sexta, 22, no evento Experience, em Milão, na Itália.