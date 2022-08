Atriz Lúcia Alves está internada em hospital no Rio de Janeiro

Atriz Lúcia Alves tem 73 anos. Foto: TV Globo

Lúcia Alves, 73, atualmente no ar como Dra. Hildegard, na reprise de O Cravo e a Rosa (2000), precisou ser internada na última sexta-feira, 19, no Hospital São Lucas, em Copacabana, Rio de Janeiro.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz sofre de câncer no pâncreas. Procurada pelo Estadão, a assessoria do hospital confirmou a internação.

No entanto, o departamento de comunicação não informou o motivo da internação e, até a publicação deste texto, a equipe da artista não se pronunciou.

"Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde dos pacientes", informou a nota.

Lúcia iniciou a carreira na extinta TV Tupi, em Enquanto Houver Estrelas (1969). No decorrer da carreira, ela coleciona trabalhos na Globo, seu último na emissora foi em Joia Rara (2013). Em 2015, fez sua última atuação na televisão, quando participou do seriado República do Peru, na TV Brasil.