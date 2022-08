Atriz Juliana Didone confessa que sofreu transtorno alimentar na adolescência

Juliana Didone Foto: Juan Guerra

A atriz Juliana Didone, de 37 anos, revelou recentemente em entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello que sofreu anorexia na adolescência. A atriz relatou que descobriu os primeiros sintomas do transtorno alimentar quando tinha entre onze e doze anos de idade, período que começou a trabalhar na carreira de modelo, que abriu as portas para sua atuação na televisão.

“Eu deixava de comer. A anorexia faz você achar que está sempre gorda. É horrível”, relembrou Juliana. Uma das causas que contribuiu para que a atriz desenvolvesse a doença foi a pressão constante que sofreu no mundo da moda para se ter um corpo sempre magro.

Outro fator foi passar pelo processo de se tornar modelo na adolescência, fase delicada da vida com muitas preocupações e insegurança sobre o próprio corpo. “A anorexia se dá mais entre pré-adolescentes e adolescentes, quando você está mais preocupado com o olhar do outro sobre você. Conforme você vai ficando mais velho, vai relaxando em relação a isso, faz uma terapia, entende que a imperfeição faz parte de todo mundo”, refletiu Didone.

A artista relembra episódios que trabalhos eram recusados a ela e a colegas se as modelos não tivessem as medidas ideais que eram exigidas. “Quando eu comecei como modelo, a gente era medida uma vez por mês. Às vezes não pegava um trabalho porque falavam: ‘você está com o quadril 92 (centímetros)’ e tinha de ser 90. Você vai criando um padrão meio louco”, disse a atriz que continuou dizendo ver uma melhora nos padrões de exigência atuais.

O último trabalho de Juliana Didone foi na segunda temporada da série brasileira Bom dia, Verônica, produção da Netflix, dando vida à personagem Mônica.