Atriz Flavia Pavanelli testa positivo para novo coronavírus

Flavia Pavanelli usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para anunciar que está com o novo coronavírus. “Domingo de Páscoa achei que estava com uma crisezinha alérgica, nada demais. Achei estranho porque não estava sentindo nem o gosto das coisas e nenhum cheiro, ou seja, estava com o paladar e o olfato um pouco estranho”, explicou a influenciadora digital.

Ela fez uma série de vídeos no Instagram para detalhar os sintomas. Não conseguir sentir o cheiro do café e o gosto dos alimentos foram os primeiros sinais da covid-19 para ela.