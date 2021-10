Atriz Elizângela cai e fratura os dois antebraços: 'Estou legal'

Elizângela quebrou os dois braços Foto: Divulgação/Globo

A atriz Elizângela sofreu um acidente doméstico e fraturou os dois antebraços. O anúncio foi feito pela própria artista em um vídeo gravado no Instagram neste domingo, 24.

"Oi, gente! Vocês estão vendo, né? Estou de asa quebrada, acredita? Levei um tombo aqui no quintal de casa, de bobeira. Caí de cara no chão. Ainda bem que não cortou nada, mas tive fratura nos dois antebraços", iniciou.

"Acredita numa coisa dessas? (...) Vou ficar um tanto out [fora] uns diazinhos pelo menos até a outra semana, até radiografar de novo, para ver como vai ficar, para ver se coloco só a tipoia", explicou.

"Estou legal, estou bem, mas vou ficar um pouquinho fora. Obrigada pelo carinho de vocês, o povo todo que sempre me manda direct com proteção e bênçãos e oração", finalizou.

Elizangela estrelou grande novelas exibidas pela Globo. Entre as mais recentes estão A Dona do Pedaço, de 2019, a série Tô de Graça, do mesmo ano, e A Força do Querer, de 2017.