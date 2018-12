Atriz egípcia é acusada de imoralidade por usar vestido transparente

Rania Youssef na 40ª edição do Festival de Cinema do Cairo. Foto: Mohamed Soliman/Reuters

A atriz egípcia Rania Youssef será julgada no próximo mês acusada de ter promovido a imoralidade após participar do Festival de Cinema do Cairo usando um vestido transparente (veja mais abaixo). A informação é do jornal online estatal Al-Ahram Gate deste sábado, 1º.

Rania enfrentará um julgamento em janeiro no Cairo depois de receber uma série de reclamações sobre seu traje, sendo acusada de incitação à imoralidade e promoção do vício.

A atriz foi alvo de olhares na cerimônia de encerramento do festival na quinta-feira, 29, quando apareceu com um vestido preto que expôs o que alguns comentaristas descreveram como um 'maiô por baixo'.

As fotos da estrela de 44 anos deixaram os usuários das redes sociais divididos, com alguns desferindo críticas e outros defendendo seu direito de usar o que quiser.