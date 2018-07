Atriz é avó aos 38 anos

. Foto: Reprodução/ Instagram

Bárbara Mori, protagonista da novela mexicana 'Rubi', transmitida pelo SBT, tem 38 e já é avô!

Ela é mãe de Sergio Mayer Mori, casado com a brasileira Natalia Subtil. O casal teve a primeira filha, Mila, na última segunda-feira, 21. Tanto Bárbara quanto seu filho tiveram filhos jovens, ela com 20 e ele com 18, por isso, a atriz pode ser avó tão cedo.

O anúncio foi feito pelo Twitter pelo pai de Sergio Mayer Mori, Sergio Mayer. Em seu Instagra, a atriz Natália Subtil postou uma foto com a legenda "voltei a nascer".