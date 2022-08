Atriz detalha sexualização de diretor da Nickelodeon com menores em séries juvenis

Daniella Monet estrelou, quando adolescente, a série 'Brilhante Victoria'. Foto: Instagram/@daniellamonet

A Nickelodeon segue envolta de polêmica. Após Jennette McCurdy, conhecida pelo papel de Sam Puckett nas séries iCarly e Sam & Cat, denunciar suposto suborno da emissora para silenciá-la sobre sua experiência, incluindo abusos de um homem que ela se refere como "O Criador", em seu livro, outras denúncias do tipo permeiam o canal.

Daniella Monet, que estrelou Brilhante Victoria, também resolveu expor a emissora, em um relatório divulgado no site Insider. Segundo ela, Dan Schneider, criador da série e responsável por produções juvenis como Zoey 101, iCarly e Drake & Josh, sexualizava as atrizes menores de idade. As informações são da Variety.

Embora a atriz reconheça Brilhante Victoria como "engraçada, boba, amigável e tranquila”, ela lamenta cenas questionáveis. “Eu gostaria que certas coisas, tipo, não tivessem que ser tão sexualizadas? Sim, 100%”, expõe.

Segundo Daniella, sua insatisfação não é novidade para a Nickelodeon, visto que já reclamou com a emissora sobre uma cena de sua personagem comendo picles enquanto passava brilho labial, mas foi ignorada e a cena foi ao ar.

A atriz reclama também das vestimentas escolhidas pelo diretor, alegando que “não eram apropriadas para a idade” e “nem usaria algumas hoje quando adulta”. Além disso, ela destaca a predominância masculina envolvida nas séries.

Ao Insider, Russell Hicks, ex-presidente de desenvolvimento e produção de conteúdo da Nickelodeon, defendeu Schneider, declarando que suas ações não eram ilegais e que os pais e responsáveis acompanhavam os atores no set.

Vale ressaltar que Dan Schneider foi demitido da emissora em 2018, após suspeitas de assédio sexual e comportamento inapropriado com as atrizes adolescentes. No entanto, na época, a Nick anunciou que a decisão foi em comum acordo, devido a divergências criativas nas novas produções que a companhia de Schneider, a Schneider’s Bakery, estava produzindo. “Como várias produções da Schneider’s Bakery estão chegando ao fim, ambas as partes concordaram que é a hora certa para buscar outras oportunidades e projetos”, comunicou o canal.