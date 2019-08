Atriz de terceira temporada de ‘Stranger Things’ lança carreira musical

A atriz e cantora Maya Hawke. Foto: Reprodução/ Netflix

Que a terceira temporada de Stranger Things é sucesso absoluto todo mundo sabe. Em quatro dias, bateu recorde de audiência na Netflix.

O que pouca gente conhecia era o talento musical de Maya Hawke, que apareceu na última fase da série.

Ela é filha dos atores Uma Thurman e Ethan Hawke e acaba de lançar sua carreira musical, com duas canções que já estão disponíveis nas plataformas digitais: Stay Open e To Love a Boy.

As músicas cantadas por Maya foram compostas em parceria com Jesse Harris, que já trabalhou com Norah Jones.

Além de atuar na terceira temporada de Stranger Things, Maya Hawke está no novo longa de Quentin Tarantino, Era Uma Vez Em...Hollywood.