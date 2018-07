Atriz de 'Stranger Things' ganha prêmio e tieta até Emma Watson

Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, aproveitou bastante sua noite Foto: Danny Moloshok/Reuters

Mesmo tendo desbancado grandes nomes da televisão, como Emilia Clarke, de Game of Thrones, e Donald Glover, de Atlanta, a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven em Stranger Things, passou a noite tietando seus ídolos.

A atriz tem só 13 anos e já venceu o premio de melhor performance em série no MTV Movie and TV Awards no domingo, 7. E com a naturalidade que ainda é comum entre os jovens da idade, Millie passou boa parte do evento conversando com os agora colegas de profissão, porém nada comuns. Entre eles estava Emma Watson, que por sua atuação em A Bela e a Fera venceu a categoria melhor atuação sem distinção de gênero, Zac Efron e foi observada por Hugh Jackman, o Wolverine.