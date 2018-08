Atriz de 'Smallville' admite que seita marcava mulheres com ferro quente

A atriz norte-americana Allison Mack admitiu que criou o esquema em que marcava mulheres da seita NXVIM com ferro quente Foto: Brendan McDermid/Reuters

A atriz norte-americana Allison Mack, conhecida por sua atuação na série Smallville, foi recentemente indiciada por tráfico sexual e trabalhos forçados por seu envolvimento com a seita NXVIM. O grupo se vendia com uma suposta proposta de autoajuda e empoderamento feminino, mas, na verdade, era uma sociedade secreta na qual mulheres eram obrigadas a fazer sexo com Keith Raniere, o líder do grupo.

Allison admitiu que criou a regra que membros da seita deveriam ser marcados com ferro quente, em entrevista à The New York Times Magazine.

Mack, que aguarda julgamento em prisão domiciliar após pagar fiança de US$ 5 milhões (cerca de R$ 18 milhões), disse que a que a marcação foi pensada por ser algo mais permanente do que uma tatuagem. “Eu pensei: ‘Uma tatuagem? As pessoas ficam bêbadas e tatuam ‘amigos para sempre’ no tornozelo ou qualquer besteira nas costas’. Eu tenho duas tatuagens e elas não significam nada”, disse a atriz para a repórter Vanessa Grigoriadis.

Segundo a Justiça norte-americana, as mulheres que entravam para a seita eram marcadas com as letras K e R, em alusão ao líder Keith Raniere. Na entrevista, Mack disse que entrou para o NXVIM num momento em que sua carreira parecia estar saindo dos eixos e esperava que Raniere a ajudasse a se reencontrar.

A denúncia da Justiça apontou Allison como uma das lideranças da seita e responsável por promover punições físicas a mulheres que não respeitassem as regras do grupo, como privação de sono e deixá-las sem comida a ponto de terem seus ciclos menstruais interrompidos. Tudo isso teria acontecido entre 2016 e 2017.