Atriz de 'Orange Is The New Black' diz ter 'convertido' mulheres heterossexuais em gays

A atriz Ruby Rose integra o elenco da série 'Orange Is The New Black' Foto: Divulgação/Netflix

Ruby Rose aceita como elogio quando as mulheres dizem que se tornaram gay por sua causa. A atriz de Orange Is The New Black, que é assumidamente lésbica, admite que não acredita na possibilidade de uma mulher hétero se tornar gay só por considerá-la atraente, mas acha cativante esse tipo de declaração.

"Quando as pessoas me falam que as tornei gay, eu apenas dou risada, porque sei que na verdade isso não é uma possibilidade. Mas penso que, como seres humanos, estamos atraídos pelo que não podemos ter. Estamos atraídos pela fantasia e não realidade e, geralmente, apaixonadas por uma situação diferente de como na verdade é. Eu acho que as pessoas gostam da ideia de 'se tornar gay por alguém', mas na verdade não é assim simples. Ultimamente, encaro como um elogio, mas não é real", disse a atriz à revista Galore.

O visual andrógino marcante de Ruby é muitas vezes comparado com Justin Bieber. Embora não enxergue isso, ela também vê como um elogio porque Justin é um "menino bonito de 21 anos".

"Se eu for andar de skate e usar um boné, as pessoas dizem 'Oh, você se parece com Justin'. E realmente nos vestimos parecidos, mas facialmente eu sinto que nós não somos nada parecidos. É engraçado como às vezes nós podemos usar a mesma coisa no mesmo lugar e pensar: 'Ah, por qual motivo fazemos isso conosco?'. Mas, honestamente, é um elogio, porque ele é um menino bonito de 21 anos e não tenho mais 21, então é algo incrível", comentou.