Atriz de 'O Iluminado' acredita que Robin Williams está vivo e confessa estar doente

Foto: Reprodução

Em entrevista ao programa do psicólogo americano Dr. Phil, Shelley Duvall confessou que está doente e precisa de ajuda. A atriz de 67 anos ficou conhecida principalmente pelos papeis em O Iluminado (1980) e em Popeye (1980).

No filme em que interpretou Olivia Palito, Shelley contracenou com o ator Robin Williams, que se suicidou em 2014. A atriz, no entanto, afirma que não acredita que o colega esteja morto. Ao mesmo tempo, Shelley sabe que não está bem mentalmente. "Eu estou muito doente, preciso de ajuda”, disse ao apresentador.

Atualmente, ela vive sozinha em uma cidade de 1,5 mil habitantes no interior do Estado do Texas.

Veja a entrevista completa: