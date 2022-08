Atriz de ‘Modern Family’ se casa em cerimônia luxuosa na Califórnia

Sarah Hyland se casou com Wells Adams num vinhedo na Califórnia Foto: Instagram/@sarahhyland

A atriz Sarah Hyland, conhecida por dar vida à personagem Haley Dunphy na série de sucesso Modern Family, da rede norte americana ABC, subiu ao altar no último final de semana em um Vinhedo na Califórnia, com o DJ Wells Adams. O casamento foi realizado em Sunstone Winery, na região de Santa Bárbara.

A cerimônia foi pensada nos pequenos detalhes, com muita sofisticação e requinte, mas o que chamou mais atenção foi a elegância do figurino dos noivos. Sarah usava um vestido de noiva ombro a ombro, da estilista Vera Wang, enquanto seu marido trajava um smoking assinado pela grife italiana Gucci.

Segundo informações da revista Billboard, vários colegas de Sarah, que fizeram parte do elenco de Modern Family, estavam presentes na cerimônia. Ao ar livre e com decoração sofisticada marcaram presença Sofia Vergara, Ariel Winter, Nolan Gould, Julie Bowen e Jesse Tyler Ferguson, acompanhado do marido, o empresário Justin Mikita. O elenco fez questão de prestigiar o casamento da colega de série.

Sarah Hyland e Wells Adams, que namoram desde 2017, ficaram noivos logo após assumirem o relacionamento. O casamento dos dois, que era pra acontecer em 2020, em virtude da pandemia de Covid-19 foi adiado para 2022.

Na série, Sarah Hyland interpreta Haley Dunphy, uma típica garota americana preocupada com popularidade, que tem muito senso fashion, é um pouco atrapalhada e não sabe cozinhar.