Atriz de 'Malhação' revela gravidez com desenho no Instagram

Daphne Bozaski em Roma, durante lua-de-mel pela Europa Foto: Instagram/@daphnebozaski

A atriz Daphne Bozaski, que interpretou, no ano passado, a personagem autista Benê em Malhação - Viva a diferença, da Globo, fez uma publicação no Instagram anunciando que está grávida.

Daphne postou um desenho delicado, com traços finos, representando uma gestante esperando o filho, junto às expressões "amor incondicional" e "Está pra nascer o cara que vai me abalar emocionalmente", brincando com o duplo sentido da frase.

A futura mamãe se casou no mês passado com o chef de cozinha Gustavo Araújo e estava, há algumas semanas, em lua de mel pela Europa. Ela completa 26 anos em agosto.

"Não caibo mais em mim. Mas ele cabe", comemorou, não escondendo a felicidade pela gravidez.