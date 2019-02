Atriz de ‘Jessica Jones’ revela gravidez no Oscar 2019

A atriz Krysten Ritter no tapete vermelho do Oscar 2019. Foto: Mark RALSTON / AFP

Krysten Ritter, que fez sucesso com a personagem Jessica Jones na série homônima, revelou que está grávida de seu primeiro filho. A notícia veio à público no último domingo, 24, quando a atriz exibiu a barriga de grávida no tapete vermelho do Oscar 2019.

A atriz de 37 anos espera seu primeiro filho com o namorado Adam Granduciel, com quem tem um relacionamento há quatro anos.

A revelação da gravidez chega uma semana após a Netflix anunciar o fim de Jessica Jones. Apesar do cancelamento, a série terá uma terceira e última temporada, disponibilizada no serviço de streaming.

No Instagram, Krysten comemorou a revelação com a publicação de uma foto e a legenda "Supresa!":