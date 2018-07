Atriz de 'Haja Coração' faz 'bico' como caixa de lanchonete e de entregadora de panfletos

Sabrina Petraglia interpreta Shirlei na novela 'Haja Coração' Foto: Divulgação/Globo

Quem vê a atriz Sabrina Petraglia interpretando Shirlei na novela Haja Coração, da Globo, não imagina que ela também faz 'bicos' de caixa de lanchonete e entrega panfletos na rua.

A segunda profissão da atriz, segundo o colunista Flávio Ricco, tem um motivo: seu pai, Eduardo.

Para ajudar o patriarca da família, que tem uma lanchonete na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, a atriz se desdobra entre as gravações no Projac, no Rio de Janeiro, e os afazeres no negócio de seu Eduardo.

Mas esse part-time da atriz tem datas determinadas: somente aos finais de semana.

Isso porque Sabrina aproveita suas folgas para dar uma mão no negócio da família, ou seja, é somente quando ela pode mesmo.

Atualmente a atriz vive um momento muito bom na trama de Daniel Ortiz. Sua personagem tem alta popularidade nas redes sociais e em vídeos da Globo Play, e constantemente ela é assediada na rua, e também na lanchonete de seu pai.

Com o sucesso de sua personagem, que faz par romântico com Marcos Pitombo, os fãs do casal criaram até um nome para eles: Shirlipe.