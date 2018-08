Atriz de 'Grey's Anatomy' torna-se a mais bem paga de Hollywood

A atriz Ellen Pompeo Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A atriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, renovou seu contrato com a ABC, que produz a série, pelos próximos dois anos, para a realização da 15ª e 16ª temporadas da série. As informações são do Deadline.

De acordo com o site, isso faz com que ela se torne a atriz mais bem paga de Hollywood no momento, já que o valor que recebe por episódio é de cerca de 550 mil dólares - o equivalente a R$ 1,75 milhão.

Além de atriz, Ellen também é diretora e deve trabalhar como co-produtora executiva em um spin-off da série em breve.

No Brasil, a série é exibida pelo canal Sony e também é chamada de A Anatomia de Grey.