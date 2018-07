Atriz de 'Grey's Anatomy' é hospitalizada após ser agredida pelo marido

Melissa George em 'Grey's Anatomy'. Foto: Reprodução

Mais um caso de violência doméstica veio à tona. A atriz australiana Melissa George, que interpretou a Doutora Sadie Harris em Grey's Anatomy, foi parar no hospital na última quarta-feira, 7, depois de ter sido agredida pelo parceiro, o ator francês Jean-David Blanc. As informações são do site australiano News.

A atriz foi ao Hospital Cochin, no centro de Paris, França, horas após ter ido até uma delegacia próxima a sua casa, alegando ter sido vítima de violência verbal e física pelo marido. De acordo com o site, os médicos do hospital fizeram exames e formalizaram suas acusações de violência doméstica.

Segundo a publicação, quando a atriz chamou a polícia, se queixou de inchaço no rosto, dores no corpo, náusea e tonturas. Além disso, tinha um hematoma em seu rosto, que ela contou ter sido resultado da agressão.

Blanc compareceu na delegacia na quinta-feira, 9, para ser interrogado, e desde então permanece sob custódia até comparecer ao Palais de Justice para um depoimento formal.

Melissa e Jean-David estão juntos desde 2012 e tem dois filhos, Raphael e Solal. A atriz participou de Grey's Anatomy entre 2008 e 2009.