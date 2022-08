Atriz de 'Grease' diz que Olivia Newton-John já não estava mais andando

Didi Conn, atriz que viveu Frenchy em Grease, falou sobre a última conversa que teve com Olivia Newton-John antes da morte da artista, que aconteceu na última segunda-feira, 8.

Em entrevista ao programa Good Morning America, Didi revelou que havia conversado com a Olivia há cerca de duas semanas. "Ela me disse que a saúde dela já estava, você sabe, ela não estava andando mais e tinha cuidados em tempo integral, mas o seu marido John e sua filha Chloe estavam lá o tempo todo, e ela me disse que eles estavam completamente dedicados", disse.

A atriz morreu aos 73 anos em sua casa, um rancho no sul da Califórnia. A causa da morte não foi divulgada, mas ela lutou contra o câncer de mama por cerca de 30 anos.

Olivia e Didi se conheceram nas filmagens do clássico de 1978, no qual Olivia ganhou notoriedade pelo papel de Sandy. Formaram uma amizade que permaneceu forte por mais de quatro décadas.

A intérprete de Frenchy disse que quer lembrar da amiga como alguém cercado de "amor e luz": "Acontece que era assim que ela assinava todos as suas cartas e e-mails: 'Amor e luz, Olivia'".

"Eu acho que vou lembrar dela cantando. Quando ela estava fazendo shows, ela cantava I Honestly Love You como bis e estendia as mãos para o público para dizer 'Eu honestamente amo você'. E eu acho que é assim que eu sempre vou me lembrar dela - esse grande coração que se importava tanto com todos", completou.

