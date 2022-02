Atriz de 'Euphoria' diz que já arrancou próprio dente para fazer um personagem

Maude Apatow contou que Lexi foi 'levemente' inspirada na personalidade dela Foto: Youtube/ Late Night with Seth Meyers

O último episódio de Euphoria chega na HBO Max na noite deste domingo, 27. No entanto, a declaração de uma das atrizes da trama chamou atenção nas redes sociais. Maude Apatow, que interpreta Lexi no seriado, revelou que já arrancou o próprio dente para compor uma personagem.

A atriz falou sobre o assunto em entrevista ao apresentador Seth Meyers. Maude lembrou do ocorrido quando estava falando sobre o diálogo entre a sua personalidade real e sua personagem em Euphoria.

Na segunda temporada da produção, Lexi se mostra uma adolescente aspirante a escritora e se torna obcecada por atuação. "Eu e o Sam tivemos muitas conversas sobre isso e ele acabou se inspirando levemente em mim como uma criança de teatro”, contou.

“Eu comecei ainda muito nova. Eu lembro que sempre fui com tudo também”, acrescentou. Depois, a artista falou sobre uma peça do colégio em que, aos 9 anos, ela estrelou uma mineradora do século 19:

“Eu queria ficar parecida com um minerador, então arranquei o meu dente. E não era um dente prestes a sair! Ele com certeza não estava para sair, eu simplesmente arranquei”, disse rindo.

Perguntada sobre a reação de seus pais ao vê-la sem o dente, Maude explicou: “Acho que me pai disse algo como ‘O que tem de errado com ela? Ah, não. Criamos um monstro’”.

A série Euphoria é um dos maiores sucessos da HBO. Na produção, são abordados conflitos vividos por adolescentes, como relação com as drogas, a questão do sexo, a luta contra traumas e a busca por uma identidade.