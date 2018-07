Atriz de 'Esquadrão Suicida' diz que está ocupada demais para se casar

A atriz Margot Robbie interpreta a Arlequina no filme 'Esquadrão Suicida' Foto: Danny Moloshok/Reuters

Margot Robbie, atriz que interpreta a Arlequina no filme 'Esquadrão Suicida', diz que está loucamente apaixonada por seu namorado Tom Ackerley. Mas insistiu em afirmar que sua agenda lotada a deixou sem tempo para sequer pensar em ficar noiva e construir uma nova família. "Mal posso tirar um dia de folga no momento, então essas coisas terão que esperar", disse a atriz ao ser questionada pelo 'Extra' se um noivado está a caminho.

No entanto, isso não a impediu de elogiar Tom: "Posso ser tendenciosa, mas acho que ele é o cara mais bonito do mundo". Margot, 26 anos, conheceu o assistente de direção nos bastidores do drama da Segunda Guerra Mundial, 'Suite Française', em 2013.

Ackerley fez Robbie mudar de ideia sobre relacionamentos. "[Antes de nos conhecermos] era a última garota solteira. A noção de relacionamentos me fazia querer vomitar, disse anteriormente a atriz. "Fomos amigos por tanto tempo. Sempre estive apaixonada por ele. Mas pensei que ele jamais me amaria de volta. 'Não torne isso estranho, Margot. Não seja estúpida e diga a ele que você gosta dele.'" Mas após o namoro engatar, a opinião de Margot se tornou outra."Eu pensava:'é claro que estamos juntos. Isso faz tanto sentido, como nunca tinha feito sentido antes.'"

A atriz divide seu tempo entre Los Angeles e Londres, mas ressaltou recentemente que adoraria voltar para sua cidade natal, em Queensland, na Austrália, se ela for constituir uma família. "Sim, as crianças estarão na Austrália." E Tom deu a entender que ele ficaria feliz em se mudar no futuro. "Ele ama a Austrália. Ele já disse: 'não sei por que alguém deixa a Austrália!'", contou Margot.