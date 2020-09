Atriz de ‘De Repente 30’ recria cenas do filme no TikTok; assista

Christa Allen recriou algumas cenas do filme 'De Repente 30', em que atuou Foto: TikTok / @christaallen I Reprodução

A atriz Christa Allen, que interpretou a versão adolescente da personagem principal de De Repente 30, Jenna Rink, publicou alguns vídeos no TikTok em que recria as cenas do filme, incluindo da versão adulta de sua personagem.

Christa publicou o primeiro vídeo na quarta-feira, 2. A atriz aparece recriando a roupa que sua personagem usa durante uma festa, em que Jenna Rink, com 13 anos, fica trancada em um armário, desejando que tivesse 30 anos de idade. Ela então cai no sono, e acorda não mais em 1987, mas sim em 2004, com seu desejo realizado.

O vídeo teve mais de cinco milhões de visualizações, e Christa aproveitou para publicar, no mesmo dia, dois outros vídeos, em que aparece dublando trechos de um diálogo entre as versões adultas da sua personagem, interpretada por Jennifer Garner, e de Matt Flamhaff, vivido por Mark Ruffalo.

@christaallen a little outfit recreation for the 13 going on 30 lovers ♬ Crazy for You - Madonna

Quando participou do filme, em 2004, Christa tinha 13 anos, mesma idade da sua personagem. Atualmente com 28 anos, ela também é conhecida por ter sido uma das estrelas da série Revenge. “Você não pode simplesmente voltar no tempo! Minha infância!”, comentou um usuário após ver o vídeo da atriz.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais