Atriz de 'Brooklyn Nine-Nine' anuncia primeira gravidez

Aos 40 anos, Stephanie Beatriz, de 'Brooklyn Nine-Nine', está grávida pela primeira vez. Foto: Maggie Shannon/The New York Times - 13/012019

Stephanie Beatriz, que interpreta a personagem Rosa Diaz na série Brooklyn Nine-Nine, anunciou que está grávida pela primeira vez. A novidade foi divulgada com exclusividade pela revista norte-americana People.

A atriz de 40 anos e o marido Brad Hoss, de 39, dizem que estão se preparando para criar uma criança que acredite na igualdade.

"Acho que uma das melhores coisas que você pode fazer é criar uma criança que entenda que qualquer que seja a maneira que uma pessoa escolhe para moldar sua única vida gloriosa é digna de comemoração", disse ela.

Stephanie saiu da Argentina com a família para os Estados Unidos quando era jovem. Na faculdade, revelou-se bissexual e afirma que não costumava se ver como o tipo de pessoa que tem marido e filho.

"Não achei que um relacionamento sério fosse realmente para mim", disse. "Eu realmente não conseguia ver crianças [na minha vida]. Não que eu estivesse fechada para isso, era mais porque eu não conseguia ver como um bebê se encaixava na vida que eu estava construindo."

Tudo mudou quando ela conheceu Hoss, um diretor de marketing com quem se casou em 2018. A atriz ressalta que o casamento não significa que ela seja "menos queer... fui capaz de ser o meu eu completo, mais autêntico, perto de Brad. Ele é extremamente empático e aberto", contou.

No final deste mês, Stephanie chega aos cinemas no filme Em um Bairro de Nova York, em que interpreta uma atrevida estilista de salão em um relacionamento queer com a proprietária do local, vivida pela atriz Daphne Rubin-Vega.