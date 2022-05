Atriz de 'Bridgerton' está internada para cuidar da saúde mental: 'Eu quero sobreviver'

Ruby Barker, que vive Marina em 'Bridgerton', revelou que está internada para cuidar de sua saúde mental. Foto: Instagram/@rubybarker

Na última quinta-feira, 26, a atriz Ruby Barker, que interpretou Marina na primeira temporada de Bridgerton, informou em seu perfil no Instagram que foi internada para cuidar da sua saúde mental.

"A semana da saúde mental é toda semana para mim. De verdade. Eu sinto que não fui completamente honesta, então isso é para meus seguidores. Hora de ser transparente. Estou lutando desde Bridgerton, esta é a verdade. Obrigado a todos por me apoiarem, o amor de vocês me sustenta", escreveu Ruby na legenda da publicação.

No vídeo, que foi gravado diretamente do hospital que está internada, Ruby Barker revela que "está mal há muito tempo", antes mesmo de receber o diagnóstico. Ela também descreve que estava "cheia de raiva e frustrada" antes de procurar ajuda para todo o trauma que carregava.

"Eu estava carregando o peso do mundo nas costas", acrescenta. "Eu só quero ser honesta com todos, eu tenho lutado", disse ela. "Então, estou no hospital no momento, vou receber alta em breve e espero continuar com minha vida e tirar um tempo para mim mesmo", diz a atriz.

"Quero encorajar outros. Se você está lutando, por favor, faça um favor a si mesmo. Faça uma pausa, pare de ser tão duro consigo mesmo. As pessoas costumavam sempre me dizer para não ser tão dura comigo mesma e eu nunca realmente, realmente sabia o que isso significava", continua.

Nos mais de cinco minutos de vídeo, a atriz conta para seus seguidores que já tem um diagnóstico, mas só falará sobre o assunto no futuro. Ela também conta que no momento está se "renunciando" e se "perdoando, além de lutar para mudar.

Ruby Barker aproveitou o momento para agradecer Shonda Rhimes, a produtora de Bridgerton, por ter lhe dado uma oportunidade e "lhe salvado". "Eu quero sobreviver e eu vou. E você também. Essa é a beleza disso, você também. Obrigado", finaliza.