Atriz de 'As Visões da Raven' grava vídeo para campeã do 'BBB'

Anneliese van der Pol, a Chelsea de 'As Visões da Raven' Foto: Instagram / @anneliesevanderpol

Ao saber que Ana Clara e Gleici, do BBB 18, cantaram a música tema do seriado As Visões da Raven no programa, a protagonista Raven-Symone disse que havia amado o fato.

Desta vez, sua colega no programa, Anneliese van der Pol, que interpretava a personagem Chelsea, parabenizou a acreana pela conquista do prêmio milionário.

"Gleici, parabéns! Você ganhou o Big Brother! Eu não sei se você sabe disso, mas eu sou uma grande fã do Big Brother aqui dos Estados Unidos, e, obviamente, agora sou uma grande fã do Big Brother Brasil e de você e da Ana Clara por causa disso", comentou, em inglês, em um vídeo em seu Instagram, mostrando em seguida o vídeo em que as duas participantes aparecem cantando a música tema do programa.

"Parabéns de novo, Gleici, e muito obrigado Brasil, por [vocês] serem tão fãs de As Visões da Raven". Em seguida, a atriz concluiu, arriscando no português: "Eu te amo!".

Gleici compartilhou um story após assistir ao vídeo: "Meu coração não aguenta isso não, gente. Obrigada minha linda!".

Stories publicados por Gleici. Foto: Instagram / @gleicidamasceno

Relembre o vídeo das duas cantando a música na casa abaixo:

That's so Raven is so popular in Brazil that some participants started singing the theme song in their version of the Big Brother @ravensymone @anneliesevdp pic.twitter.com/mxuqFQYkzS — That's So Raven (@ThatsRaven) 26 de março de 2018