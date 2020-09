Atriz da versão original de ‘O Chamado’ é encontrada morta em casa

A atriz Yuko Takeuchi no 66º Festival de Cinema de Berlim, em 2016 Foto: John MacDougall / AFP

A atriz Yuko Takeuchi, de 40 anos, foi encontrada morta em sua casa, segundo informações divulgadas por jornais locais do Japão no domingo, 27. Ela ficou conhecida por participar da versão original do filme O Chamado, de 1998, e havia recentemente protagonizado a série Miss Sherlock.

Segundo a emissora japonesa NHK, o corpo de Yuko foi encontrado “sem movimentos” na madrugada de domingo, e o site Japan Times informou que foi o marido da atriz que a encontrou. Ela foi levada para um hospital, que confirmou a morte.

Os jornais informaram que a polícia da cidade de Tóquio, onde Yuko morava, trabalha com a hipótese de suicídio. De acordo com informações divulgadas pela NHK, seria o quinto caso de morte de um artista no Japão com suspeita de suicídio desde julho de 2020.

O site Japan Today também informou que o Secretário-Geral do Gabinete do governo do Japão, Katsunobu Kato, falou na segunda-feira, 28, sobre o aumento de casos de suicídio, sem citar a morte da atriz: "Nós temos que reconhecer o fato de que muitas pessoas estão dando fim as suas vidas preciosas”. Ele também pediu para que o público use as linhas telefônicas para prevenção de suicídios, e outros serviços públicos na área.

Yuko Takeuchi interpretou uma das jovens que morre após ver uma gravação amaldiçoada na versão original de 'O Chamado' Foto: Reprodução

Yuko Takeuchi participou do filme de terror O Chamado, em 1998, que foi regravado nos Estados Unidos em 2002, e interpretou uma versão feminina de Sherlock Holmes na série Miss Sherlock, lançada em 2018 pela HBO Asia. A atriz tinha dois filhos, e o mais novo nasceu em janeiro de 2020.

Em um dos seus últimos trabalhos, Yuko Takeuchi viveu uma versão feminina do investigador Sherlock Holmes Foto: Reprodução / HBO Asia

Ela chegou a ser indicada para o prêmio de melhor atriz pela Japanese Academy Award em três anos seguidos, e recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira. Em nota, a agência da atriz, Stardust, disse que todos ficaram “atordoados e entristecidos” com a notícia.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais