Atriz da Globo mostra vídeos em que sofre agressões do marido

Cristiane Machado Foto: Instagram / @cristianemachadooficial

A atriz Cristiane Machado divulgou vídeos em que alega sofrer agressões de seu marido, o empresário Sergio Schiller Thompson-Flores, que foram ao ar no Fantástico do último domingo, 18.

Entre as agressões, segundo Cristiane, estariam tapas, empurrões e até uma tentavia de enforcamento com um cabo de carregador de celular. Ela conseguiu registrá-las graças a câmeras escondidas no quarto do casal.

A atriz é conhecida por ter feito pequenos papéis em algumas novelas da emissora, como Araguaia e Negócio da China, além de ter servido de inspiração para o artista plástico Vik Muniz compor a cena de abertura da novela Passione, em 2010.

Atriz Cristiane Machado instalou câmeras escondidas para provar perigo de ser morta pelo marido. Ela conversou com @receribelli sobre as agressões que sofreu: https://t.co/Dnd0syaZi4 pic.twitter.com/7OZF21Er5r — Fantástico (@showdavida) 19 de novembro de 2018

Os dois se conheceram em março de 2017, engatando um namoro em maio do mesmo ano. Em agosto, houve o pedido de casamento, registrado no civil em novembro, com uma cerimônia religiosa em abril de 2018.

"Começa muito sutil, um empurrão, uma palavra grosseira. Ele me diminuía, me chamava de 'burra'. Não gostava do meu trabalho, então queria me tirar da vida de atriz. Eu não podia mais ter senha no celular, ele tinha que ter acesso ao meu celular", contou Cristiane ao Fantástico.

De acordo com ela, a primeira agressão teria ocorrido logo após o casamento civil, em que a teria empurrado e lhe dado um tapa após ser questionado por ela sobre o motivo de estar aparentemente estressado ao chegar em casa.

Arte inspirada no rosto de Cristiane Machado produzida para a abertura da novela 'Passione'. Foto: Reproduçãod e 'Passione' (2010)

Cristiane chegou a se afastar de Sergio, mas resolveu perdoá-lo após ele pedir desculpas, inclusive perante a sua família: "É uma linha muito tênue a gente entender que um empurrão é uma agressão, você tem que entender que ali já acabou a relação."

"A violência foi tão grande que ele pegou um fio de telefone, de carregador, bem grosso, botou no meu pescoço e tentou me enforcar [...] porque eu tava ameaçando ir embora, então ele me deixou presa no quarto. Trancou todas as portas, fechou tudo e falou: 'Você não vai sair daqui se não você morre'. Eu te mato e depois eu me mato", contou.

Cristiane ainda contou que foi pedida a prisão preventiva do empresário, que está foragido.

Cristiane Machado em cena da novela 'Araguaia' exibida em 2011. Foto: Reprodução de 'Araguaia' (2011)

A defesa de Sergio "nega as acusações de agressão e considera ilegal a decisão que decretou a prisão", além de considerar que as imagens "foram editadas por ela e representam uma reação a uma ação anterior, que teria sido praticada pela própria Cristiane."

Clique aqui para assistir à íntegra das imagens que foram ao ar no Fantástico.

Confira abaixo a íntegra do posicionamento enviado por seus advogados divulgada no programa:

"A defesa nega as acusações de agressão e considera ilegal a decisão que decretou a prisão, por conta de um descumprimento de medida protetiva, uma vez que a decisão de afastamento foi proferida no dia 1º de setembro e no mesmo dia a Sra. Cristiane entrou em contato com Sergio.

Que durante o período de 1º de setembro até o final do mês de outubro o casal conviveu diariamente em harmonia, inclusive em diversos locais públicos e na presença de amigos.

Importante destacar que Sergio passou uma semana inteira com Cristiane no hospital, a seu pedido, quando teve que ser internada por conta de uma crise renal no início de setembro.

Portanto resta claro que em nenhum momento houve qualquer tipo de comportamento que pudesse impor temor ou ameaça à sua ex-companheira.

Que essas acusações possuem interesse patrimonial de Cristiane, que vem tentando inclusive um acordo financeiro.

Neste acordo confeccionado pelo advogado da Cristiane, no valor de 400 mil reais, dobra o valor em caso de alegada repetição dos fatos, como vem sendo alegado pela mesma.

Que já foi impetrado Habeas Corpus visando a revogação da ordem de prisão.

Raphael Mattos e Caio Prado - advogados do senhor Sérgio Thompson Flores."