Atores de 'Vingadores: Guerra Infinita' fazem tatuagem com símbolo do grupo

Os seis atores que interpretaram os Vingadores no filme original de 2012 fizeram tatuagens para comemorar os dez anos do universo cinematográfico da Marvel Foto: Marvel Studios/Reuters

Para comemorar os primeiros dez anos do universo cinematográfico da Marvel, cinco dos seis atores que protagonizaram o primeiro Vingadores, em 2012, fizeram tatuagens com o logo do grupo de heróis. Segundo Robert Downey Jr., que dá vida ao Homem de Ferro, a ideia das tatuagens foi de Scarlett Johansson, a Viúva Negra nos filmes.

"Cinco dos seis Vingadores originais fizeram a tatuagem, o único que decidiu não fazê-la foi o Mark Ruffalo [que interpreta o Hulk]. A ideia foi da Johansson, que fez a tatuagem junto com o [Chris] Evans em Nova York", disse o ator para a revista Entertainment Weekly.

"Então, o tatuador, Josh Lord, que é sensacional, veio até Los Angeles para fazer o desenho em mim, [Jeremy] Renner e então obrigamos [Chris] Hemsworth a fazer uma também", brincou Downey.

A tatuagem conta com uma letra A estilizada (em inglês, Vingadores se escreve "Avengers"), o número seis em alusão aos seis atores e símbolos diferentes que representam cada um dos personagens interpretados.

Veja abaixo como ficou a tatuagem.