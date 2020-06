Atores de 'Todo Mundo Odeia o Chris' discordam sobre racismo no Twitter

Tyler James Williams e Terry Crews, que viveram os personagens Chris e Julius, respectivamente, na série Todo Mundo Odeia o Chris, chamaram atenção ao debater sobre racismo no Twitter nesta segunda-feira, 8.

"Derrotar a supremacia branca sem pessoas brancas cria a supremacia negra. Igualdade é a verdade. Goste ou não, nós estamos todos nisso juntos", escreveu Terry Crews.

Tyler James Williams compartilhou a postagem e comentou: "Terry, meu irmão, eu conheço o seu coração, tenho amor por você e sempre terei. Ninguém está pedindo por 'supremacia negra' e a narrativa de que estaríamos machuca nossa causa e nosso povo".

"Estamos apenas vetando vigorosamente nossos 'aliados' porque de tempos em tempos eles falharam conosco no passado. Estamos cansados de pessoas brancas que aparecem sorrindo e clamam que 'não são racistas' enquanto operam e se beneficiam do privilégio de um sistema claramente racista", prosseguiu.

O protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris continuou: "Não estamos tentando fazer isso sozinhos. Nós sabemos que não conseguimos. Mas nos recusamos a ter aliados que não vão longe."

VEJA TAMBÉM: Como estão os atores de Todo Mundo Odeia o Chris 10 anos depois do fim da série

Muitos telespectadores não o reconhecem, mas Todd Bridges já era bastante conhecido do público à época em que foi chamado para atuar em 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Ele havia feito sucesso como Willis (à esquerda, na foto), irmão de Arnold (Gary Coleman) no seriado 'Diff'rent Strokes' no fim da década de 1970, que no Brasil ficou conhecido como 'Arnold'. Todd teve envolvimento com drogas e chegou a ser preso ao longo de sua vida. Veja aqui como está o elenco de 'Arnold' hoje em dia.

Ernest Lee Thomas era conhecido do público americano por ter participado do seriado 'What's Happening Now!' na década de 1980. Após 'Todo Mundo Odeia o Chris', continuou fazendo participações em diversas produções nos Estados Unidos, ainda que sem tanto destaque. No fim de 2018, Ernest Lee Thomas também tentou emplacar um canal no YouTube , sem alcançar muito sucesso.

Paige Hurd continuou trabalhando como atriz e chamou atenção posteriormente, especialmente por seu papel como Samantha na série 'Hawaii Five-0'. Em 2010, a atriz de 'Todo Mundo Odeia o Chris' esteve presente também no clipe da música ' Never Let You Go ', de Justin Bieber.

Tichina Arnold segue trabalhando como atriz. Atualmente, está no ar na série 'The Neighborhood', da CBS, que deve ter uma 2ª temporada em breve. Ela também está no elenco do filme 'The Last Black Man in San Francisco', exibido no Festival de Sundance, em janeiro de 2019. Recentemente, esteve no elenco da série 'Survivor's Remorse', que foi ao ar nos Estados Unidos entre 2014 e 2017, e teve LeBron James como um dos produtores executivos.

O último episódio da última temporada de 'Todo Mundo Odeia o Chris' foi ao ar pela primeira vez no dia 8 de maio de 2009, há 10 anos. A série fez bastante sucesso no Brasil, especialmente por conta do período em que seus episódios foram exibidos com frequência pela Record TV. Até hoje, é comum encontrar diversos fãs brasileiros repetindo bordões e frases icônicas da série nas redes sociais dos atores, tamanho o sucesso que o programa teve no País. Confira a seguir como estão os atores do elenco de 'Todo Mundo Odeia o Chris' atualmente.

Por fim, Tyler James Williams ainda ressaltou que não estava culpando o colega, mas que não gostaria de ver tanta energia caminhando em um sentido diferente da causa.

Terry Crews, então, respondeu: "Eu entendo, Tyler. Não estou dizendo que a supremacia negra exista, porque não existe. Estou dizendo que se ambos, negros e brancos, não continuem a trabalhar juntos, más atitudes e ressentimentos podem criar uma perigosa justiça própria."

Tyler James Williams postou um print de mensagens de um usuário para ressaltar: "minha preocupação não é sua mensagem para as pessoas negras, mas para todas as outras".

"Sua plataforma é grande, cara. Você está por aqui e amo ver isso. Sempre serei um fã da sua vitória. Mas com todo esse crescimento e diversidade vem uma grande quantidade de responsabilidade para lembar que toda palavra que dizemos pode ser usada para ajudar o movimento ou prejudicá-lo", encerrou.

A série Todo Mundo Odeia o Chris foi lançada em 2005 e inspirada na infância do ator e humorista Chris Rock. No Brasil, o programa fez sucesso por ser exibido na Record TV ao longo dos anos. Atualmente, também é possível assistir aos episódios no Globoplay.

Confira abaixo as publicações da discussão entre Tyler James Williams e Terry Crews no Twitter:

Terry, brother, I know your heart and you know I have love for you and always will. No one is calling 4 black supremacy & the narrative that we are hurts our cause & our people. We’re just vigorously vetting our “allies” because time & time again they have failed us in the past https://t.co/d5BDTTATd9 — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

I’m not trying to call you out @terrycrews. You know it’s all love always ❤️. But we’re rightfully angry right now and fed up with anyone not with our cause wholeheartedly. I don’t want to see that energy pointed your way or diverted from the cause. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

Your platform is huge man. You out here getting it and I LOVE to see it. I will always be a fan of you winning. But with all of that growth and diversity comes a huge amount of responsibility to remember that every word we say can be used to help the movement or hurt it. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

Defeating White supremacy without White people creates Black supremacy. Equality is the truth. Like it or not, we are all in this together. — terry crews (@terrycrews) June 7, 2020