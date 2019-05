Atores de 'Star Wars' inauguram atração temática em parque da Disney

George Lucas, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Bob Iger e Harrison Ford na inauguração da atração temática de 'Star Wars' no parque da Disney na Califórnia. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Chewbacca entrou na cabine da Millennium Falcon e fogos de artifício brilharam no céu quando a Walt Disney inaugurou sua nova atração de Star Wars no Disneyland Resort, na Califórnia, na noite de quarta-feira, 28.

"Chewie, vamos acionar a Falcon!", disse Mark Hamill, ator que interpreta Luke Skywalker, na cerimônia de inauguração da área de 5,6 hectares agora chamada Star Wars: Galaxy's Edge, que abre para o público nesta sexta-feira, 31.

O Wookiee peludo teve dificuldade para ligar a espaçonave gigantesca, levando Harrison Ford, intérprete de Han Solo, a surpreender a plateia oferecendo ajuda.

Ford bateu na lateral da nave e disse "Peter, esta é para você", uma saudação a Peter Mayhew, ator que encarnou Chewbacca em cinco filmes e morreu em abril.

Também estiveram no local o diretor-executivo da Disney, Bob Iger, o criador de Star Wars, George Lucas, e Billy Dee Williams, que interpretou Lando Calrissian.

Uma pessoa caracterizada de Chewbacca faz performance na inauguração do espaço Star Wars: Galaxy's Edge, na Disney da Califórnia. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Lucas criou a franquia de filmes Star Wars em 1977 e a vendeu à Disney em 2012. Ele aprovou com entusiasmo a nova atração do parque, situado no Entreposto do Pináculo Negro, um assentamento em um planeta chamado Batuu que apareceu em livros Star Wars, mas nunca nas telas. "Vocês fizeram um ótimo trabalho", disse Lucas a Iger. "Poderia ter dado muito errado, mas não deu."

No espaço, os visitantes terão a chance de entrar na cabine da Millennium Falcon e controlar um voo simulado. Também poderão beber leite azul, comer carne espacial assada em um motor de pod de corrida sobressalente e tomar uma bebida em uma cantina no espaço sideral.

As expectativas são altas para as gerações de fãs da saga, muitos dos quais esperaram 40 anos desde o filme original para visitar uma versão realista da galáxia muito, muito distante.

"O objetivo era ser ambicioso, muito ambicioso", disse Iger em uma entrevista concedida na manhã de quarta-feira. "Ser ousado, mas não só ousado em termos de escala, mas em termos de detalhes, arte, tecnologia e para ter certeza acima de tudo de que estamos agradando o fã mais ardoroso de Star Wars", completou. Iger disse que é "provável que o Galaxy's Edge" seja levado para outros países, mas que a empresa ainda não decidiu os locais futuros.