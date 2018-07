Atores de 'How To Get Away With Murder' não conseguem entrar no Brasil por não terem visto

Atores que interpretam Asher e Connor em 'How To Get Away With Murder' queriam vir ao Brasil, mas não sabiam que precisavam de visto. Foto: Danny Moloshok/Invision for Television Academy/AP | John Shearer/Invision for Sony Pictures Television/PlayStation/AP

Matt McGorry, que vive Asher em How To Get Away With Murder e também interpretou o policial John Bennett em Orange Is The New Black, tinha planos de passar o carnaval no Brasil - mas não deu muito certo. Ele e Jack Falahee, que vive Connor em HTGAWM, não sabiam que precisavam de um visto para entrar no país.

Por conta disso, os dois acabaram comemorando a data na Costa Rica. Quem contou a história foi o próprio Matt McGorry, em seu Instagram, na última segunda-feira, 6.

"Era uma vez (no dia em que essa foto foi tirada), Alfie, Jack e eu iríamos pegar um avião para passar o carnaval no Brasil. Jack e eu, sendo cidadãos americanos inteligentes como somos, não percebemos que precisávamos de um visto até que tentamos fazer o check-in no aeroporto. Alfie foi na frente e Jack e eu compramos uma passagem para a Costa Rica, e acabamos no belo Four Season Costa Rica", escreveu o ator na legenda, ainda incluindo uma hashtag #BrasilFicaParaAPróxima.

O Alfie citado na história é Alfred Enoch, outro ator da série, que conseguiu vir ao Brasil porque a mãe dele é brasileira. Nos comentários, muitos fãs brasileiros deram risada da história e pediram que os dois atores voltem para o Brasil assim que possível - mas, da próxima vez, com o visto.