Atores de 'Game of Thrones' se casam em castelo na Escócia

Kit Harington e Rose Leslie acenaram para o público na saída da Igreja Rayne, na Escócia Foto: Jane Barlow/PA via AP

Londres - Os ex-colegas do elenco de Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie se casaram na tarde deste sábado, 23, com uma cerimônia na Igreja Rayne e celebração no Castelo Wardhill, localizado no nordeste da Escócia. O imóvel histórico onde a festa ocorreu tem 900 anos e pertence à família da noiva.

Entre os convidados, estavam os atores da série como Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner e Emilia Clarke.

Harington, de terno, e Leslie, com um vestido e véu na cor marfim, sorriram para o público que se reuniu do lado de fora da igreja.

O ator Peter Hayden Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister em Game of Thrones, estava na cerimônia religiosa Foto: Jane Barlow/PA via AP

Kit Harington chega para o casamento Foto: Jane Barlow/PA via AP

Rose Leslie é recebida por seu pai Sebastian Foto: Jane Barlow/PA via AP

Mais tarde, os recém-casados foram receberam uma chuva de pétalas de rosa ao saírem da igreja e partiram em um Land Rover enfeitado com a placa “Just Married” para a recepção nos jardins do castelo.

Kit Harington e Rose Leslie deixaram a igreja e seguiram para o Castelo Wardhill Foto: Jane Barlow/PA via AP

Harington e Leslie, ambos com 31 anos, se conheceram em 2012 no set da série da HBO, na qual interpretaram Jon Snow e Ygritte. Leslie deixou o elenco em 2014 e atualmente estrela o drama dos EUA “The Good Fight”.

O casal anunciou seu noivado com um aviso no jornal Times of London em setembro.

O pai da noiva, Sebastian Leslie, disse neste sábado, 23, que estava "absolutamente empolgado" com o casamento. "É um dia absolutamente lindo para nós", disse ele.