Atores de ‘Friends’ estão preocupados com atual situação de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, o eterno Chandler, de 'Friends'. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Atores de Friends estão preocupados com o atual estado de saúde de Matthew Perry, que interpretou o personagem Chandler na série.

Jennifer Aniston teria tentado contato com o amigo por diversas vezes nos últimos anos, sem sucesso, segundo informações do portal Radar Online.

“Só porque Jen (Aniston) não está muito perto de Matthew não significa que não está preocupada com ele”, expressou uma fonte próxima da atriz.

Ainda, de acordo com a publicação, outros companheiros de Friends como Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer estariam preocupados.

Matthew foi visto, na semana passada, caminhando por Nova York com um aspecto ‘descuidado’: unhas compridas e sujas, cabelo bagunçado, barba por fazer.

No Twitter, o ator ironizou a repercussão da sua imagem. “Vou na manicure hoje de manhã, ok?”, escreveu na publicação. Na página do fã clube brasileiro de Friends, internautas também comentaram o assunto. “Ele vem nos falando que está se cuidando e é isso que importa. Deem amor e menos críticas”, escreveu uma fã. “Tadinho do amor da minha vida. Muitas boas vibrações para ele”, comentou outra.

Em setembro do ano passado, Matthew usou as redes sociais para desabafar sobre o problema que tem com as drogas. Na ocasião, ele revelou que estava internado. “Três meses em um leito hospitalar. Check”, escreveu no perfil oficial dele no Twitter.