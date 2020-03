Atores da série ‘Game of Thrones’ anunciam que estão com covid-19

Os atores Indira Varma e Kristofer Hivju anunciaram que estão com a doença Foto: HBO/ Reprodução

Dois atores da série Game of Thrones usaram as redes sociais para anunciar que estão com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Indira Varma e Kristofer Hivju, que interpretaram respectivamente Ellaria Sand e Tormund, foram diagnosticados e estão em quarentena.

Hivju falou sobre a doença na segunda-feira, 16, quando anunciou que testou positivo. “Nós estamos bem de saúde - eu tenho apenas sintomas mais fracos de uma gripe”, disse o ator. Ele também informou que estará em quarentena com a família na casa deles, na Noruega.

O ator também reforçou a importância de algumas medidas para evitar o contágio, como lavar as mãos e realizar o distanciamento social: “apenas façam tudo que vocês puderem para evitar que o vírus se espalhe”.

Já Indira informou que estava com a doença na quarta-feira, 18. Ela estava se preparando para uma peça junto com Emilia Clarke, que também atuou em Game of Thrones, e informou que a produção foi suspensa. “Estou na cama com isso [covid-19] e não é legal. Fiquem seguros e saudáveis e sejam gentis com os outros”, disse a atriz, que está em quarentena no Reino Unido.

