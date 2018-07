Ator que viveu Pedrinho em 'Sítio do Picapau Amarelo' está no 'The Voice Brasil'

Pedrinho em 'Sítio do Picapau Amarelo', em 2007. Foto: Reprodução de cena do 'The Voice Brasil'/TV Globo

Um dos candidatos do The Voice Brasil que cantou na última quinta-feira, 29, foi a dupla Irmãos Mayer. O programa fez questão de relembrar a infância de um dos integrantes, Vitor Mayer, ator que viveu Pedrinho em Sítio do Picapau Amarelo.

A segunda edição do Sítio, programa baseado nas histórias de Monteiro Lobato, foi exibida entre 2001 e 2007, porém Vitor participou apenas na reta final, quando o elenco foi totalmente reformulado – até porque as crianças do início já estavam crescendo.

Após a apresentação, os Irmãos Mayer foram escolhidos por Carlinhos Brown.

No Twitter, alguns internautas comentaram a presença de Pedrinho na competição:

#TheVoiceBr eu vendo o Pedrinho do Sítio do Pica pau amarelo ❤ pic.twitter.com/KnWhV3WagT — BECA (@RebecaGalindo01) 29 de setembro de 2017

MEU DEUS, O PEDRINHO DO SITIO DO PICA PAU AMARELO NO THE VOICE!!!!!!!!! #TheVoiceBrasil — Renan (@renanbsalgado) 29 de setembro de 2017

Pedrinho no the Voice cantando MARMELADA DE BANANA BANANADA DE GOIABA GOIABADA DE MARMELOOOOO — Hyasmina pira (@Hyasmin_Neumann) 29 de setembro de 2017

