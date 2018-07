Ator de 'The O.C.' se casa com atriz brasileira Morena Baccarin

Ben McKenzie e Morena Baccarin na première de 'Deadpool', em Nova York Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Ben McKenzie, ator de 38 anos que interpretava o Ryan no seriado The O.C., se casou com a atriz brasileira Morena Baccarin, também de 38, na última sexta-feira, 2. A cerimônia foi no Brooklyn, em Nova York, segundo relato da People.

A cerimônia foi íntima e reuniu apenas familiares e amigos. Morena Baccarin é mãe de Julius, de três anos, fruto do relacionamento com o produtor audiovisual Julius Chick.

Veja uma foto do casal no Rio de Janeiro em janeiro deste ano: