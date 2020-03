Ator que fez Lucas Silva e Silva em ‘Mundo da Lua’ é o novo embaixador da Marvel no Brasil

Luciano Amaral, intérprete de Lucas Silva e Silva, em Mundo da Lua (1991), e Pedro, em Castelo Rá-tim-bum (1994). Atualmente ele comanda programas na ESPN Brasil e é especialista em games. Foto: Instagram / @lucianoamaral

Luciano Amaral, eternizado pelo seu papel como Lucas Silva e Silva, na série Mundo da Lua (1991), e como Pedro, em Castelo Rá-Tim-Bum (1994), será embaixador da Marvel no País.

Gamer e apresentador dos programas SportsCenter e MatchMaking, na ESPN Brasil, o ator de 40 anos será responsável por reforçar a presença da marca no território brasileiro e ser porta-voz da franquia.

Luciano Amaral produzirá também conteúdos de estilo de vida, jogos e tecnologia para as redes sociais da Marvel Brasil. Pelo Instagram, ele agradeceu pelo reconhecimento com uma foto ao lado do logo da empresa.

"Que responsabilidade gigante que é representar os milhares de fãs brasileiros dessa marca tão amada por todos nós", escreveu. "Seja através dos quadrinhos, filmes, games, brinquedos ou com uma simples camiseta, todos estamos ligados a esse universo incrível que nos transporta e nos faz crer que também podemos ser super heróis no dia a dia", completou:

