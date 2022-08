Ator mirim de 'Pantanal' retoma consciência e conversa com a mãe: 'Milagre'

Gustavo Corasini em cena da novela 'Pantanal'. Foto: Instagram/ @gustavocorasini

Gustavo Corasini, o ator mirim de Pantanal que sofreu um atropelamento, recobrou a consciência e conversou, pela primeira vez, com a mãe. A notícia foi dada no Instagram do artista, na madrugada desta quinta-feira, 25.

Nos stories, a mãe do menino relatou que Gustavo precisou colocar uma sonda, pois não conseguia urinar e, devido as medicações, ele estava sentindo muita ânsia.

"Fica muito sonolento o dia todo, mas conversamos bastante agora na madrugada quando ele despertou. Oramos e agradecemos a Deus por seu milagre", contou a mãe do jovem artista.

"Obrigada a todos por tanta mensagem linda", escreveu. Gustavo Corasini sofreu um atropelamento na capital paulista, na tarde da última terça-feira 23, ao lado de Eduardo Souza, um amigo da mesma idade, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Enquanto enfeitavam a rua do condomínio onde moram com bandeirinhas para a Copa do Mundo, os adolescentes foram atingidos por uma vizinha que dava marcha à ré no carro.