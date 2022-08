'Considerava como um irmão', diz ator mirim de 'Pantanal' sobre morte de amigo

Gustavo Corasini, ator mirim de 'Pantanal', sofreu um acidente na última terça, 23, que vitimou o amigo Eduardo Souza, de 13 anos. Foto: TV Globo

Gustavo Corasini, ator que interpretou o personagem Tadeu na infância em Pantanal, falou sobre a morte do amigo, Eduardo Souza, de 13 anos, em entrevista ao Fantástico neste domingo, 28.

Os meninos foram atropelados por uma vizinha na Zona Leste de São Paulo na última terça-feira, 23. Gustavo sofreu fraturas na perna, no braço e na bacia e está internado. Eduardo, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Eu considerava ele como um irmão mesmo", disse o artista, que só soube da perda do amigo dois dias depois do acidente. "Eu gostava muito dele, ele era um ótimo amigo, ótimo irmão, ótimo filho", completou.

Gustavo comentou que Eduardo sempre ajudava a mãe e cuidava dos irmãos. "Vai deixar saudade, mas eu sei que agora ele está em um lugar melhor e que vai ficar tudo bem", finalizou.

O ator também compartilhou uma homenagem ao amigo no perfil do Instagram e comentou sobre a arrecadação que está promovendo para que a mãe de Eduardo consiga comprar uma casa.

Segundo a reportagem do Fantástico, o menino dizia que o sonho dele era ser bombeiro e comprar uma residência para a mãe.

A vaquinha também ajudou a custear o velório do amigo. "Vamos continuar com essa corrente do bem, com essa vaquinha para ajudar a Márcia e seus filhos terem um cantinho para viver em paz", escreveu.

Nos stories, familiares de Gustavo comentaram que o menino ficou feliz em saber que a arrecadação pode ajudar a realizar o sonho de Eduardo e pediram para que os seguidores compartilhassem a campanha.

"O Gustavo ficou muito feliz em saber que poderíamos conseguir, já que esse era o sonho do amigo. Um pouquinho de cada um, com certeza, será muito", disse a publicação.

O ator receberia alta do hospital nesta segunda-feira, 29, mas, segundo uma postagem feita também nos stories, passará por uma cirurgia reparadora no punho que sofreu uma fratura exposta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais