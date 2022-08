Ator mirim de 'Pantanal' é atropelado por vizinha mas está fora de perigo

Gustavo Corasini e José Loreto; Garoto estava brincando com amigos na rua onde mora, em São Paulo; melhor amigo do garoto morreu. Foto: Instagram/@gustavocorasini

Gustavo Corasini, intérprete do personagem Tadeu na infância, vivido atualmente pelo ator José Loreto na novela Pantanal , da TV Globo, sofreu um grave acidente na última terça-feira, 23. O menino de 12 anos estava brincando com amigos na rua onde mora, em São Paulo, quando foi atropelado por uma vizinha que dava marcha à ré no carro. Ela acabou atingindo Gustavo e um amigo dele. Eduardo, 11, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por meio de um comunicado, a família de Gustavo deu a notícia do acidente nos stories do Instagram do menino: "Gustavo sofreu um acidente, está em cirurgia. Peço orações a todos... Infelizmente seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos, um pesadelo. Eduardo, descanse em paz, meu lindo! Olhe por nós!".

"Ontem (terça-feira), por volta das 17h, o Gustavo e a turminha do condomínio estavam fazendo fitinhas para enfeitar a rua para a Copa do Mundo. Um pedreiro de uma casa vizinha caiu e o resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", continuou

"O Gustavo quebrou braço, perna e fraturou a bacia. Passou em cirurgia e está em recuperação. Seu amigo, infelizmente, não resistiu. Peço orações para que todos os envolvidos tenham força e fé para seguir. Obrigada a todos pelas palavras e orações. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Com fé em Deus, logo nosso menino estará de volta por aqui", finalizou o comunicado.

Uma vaquinha foi aberta e divulgada na mesma rede social para ajudar a organizar o enterro do amigo do ator: "A família precisa de ajuda para o funeral. Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele".

A assessoria de imprensa de Gustavo Corasini informou à Quem que o ator está fora de perigo.

