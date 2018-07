Ator mirim de 'Eu, a Patroa e as Crianças' exibe músculos nas redes sociais

O Franklin e a Kady de "Eu, a Patroa e as Crianças" cresceram Foto: Reprodução/Instagram

O pequeno sabichão Franklin, da série "Eu, a Patroa e as Crianças" cresceu, e se tornou um adepto assíduo do mundo fitness. Quinze anos depois do programa ter estreado na TV norte-americana, Noah Gray-Cabey divide a rotina de exercícios com os amigos, a namorada e as gravações do seriado "Code Black".

Em sua postagem mais recente no Instagram, Noah postou uma imagem do corpo musculoso e comenta as eleições norte-americanas, convocando seus 40 mil seguidores a votar, dizendo "se conseguem encontrar tempo para ir à academia, podem encontrar tempo para sair e votar". "Essa eleição exercita seu direito de votar (...). Votar não é um direito seu, é uma obrigação sua para preservar um país livre e próspero para seus filhos. Mais importante, é a sua oportunidade de mostrar ao mundo que a América não é governada pelo medo e o ódio, mas um país orgulhoso de imigrantes e pensadores livres (...)"

If I can find the time to hit the gym, I can find the time to go out and vote. And same goes for you. This election, exercise your right to vote, and before you hit the gym, hit up your local polling station. Voting isn't your right, it's your obligation to ensure a free and prosperous country for your children. More importantly, it's your chance to show the world that America is not ruled by fear, bigotry, and hate, but that we are a proud country of immigrants and free thinkers. Go vote, make your voice heard, and let it be known that this will always be the land of the free and the home of the brave. P.S. To my fantastic followers not from the U.S., I'm really sorry about all this. I promise, we really are better than this, fam. #vote #fitness #election2016 #workout #govote Uma foto publicada por Noah Gray-Cabey (@noah_graycabey) em Nov 6, 2016 às 10:26 PST Mas não é só o Franklin que se tornou fitness, sua melhor amiga na série e filha do protagonista, Kady (Parker McKenna Posey), também costuma postar selfies na academia. Atualmente, ela participou de alguns filmes sem distribuição no Brasil, como "Lucky Girls" e "90 Minutes of the Fever".