Ator Marcos Breda oferece serviços como astrólogo durante pandemia de covid-19

O ator Marcos Breda Foto: Instagram/@marcosbreda

A pandemia do novo coronavírus fez com que a TV Globo decidisse reprisar diversas novelas e muitos atores ficaram com os trabalhos parados e alguns encontraram formas inusitadas de se manter ativos.

A atriz Claudia Ohana, por exemplo, começou a divulgar aulas de interpretação online para os interessados.

Nesta segunda-feira, 24, foi a vez de Marcos Breda oferecer serviços esotéricos.

O ator, que sempre atuou em diversas novelas da emissora e é locutor e dublador, estuda astrologia há 30 anos. “Perdi a conta de quantos mapas astrológicos desenhei e interpretei para amigos e conhecidos. Hora de expandir essa vertente, tudo ao mesmo tempo agora”, declarou Marcos em entrevista ao Notícias da TV.

Nas redes sociais, ele explicou melhor como funcionam os atendimentos astrológicos. “Minha consulta (por video-chamada) dura no mínimo 60 minutos, dividida em 3 partes: uma introdução sobre o significado de um mapa astrológico, uma análise sobre as potencialidades latentes e/ou manifestas no mapa do cliente e uma investigação de seu momento atual, focando principalmente nos últimos seis meses e nos próximos seis meses”, esclarece.

Para conseguir fazer o mapa astral, Marcos Breda afirma que precisa de apenas alguns dados: dia, mês, ano, hora (com a maior exatidão possível) e local de nascimento. “Interessado? Entre em contato via mensagem direta e combinamos os detalhes”, conclui a publicação do ator no Instagram.