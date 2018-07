Ator Leonardo Vieira anuncia casamento e mostra aliança do marido

Leonardo Vieira Foto: Instagram / @leonardovieirator

O ator Leonardo Vieira, que participou de diversas novelas da Globo nas décadas de 1990 e 2000 e, mais recentemente, da Record TV, como Os Dez Mandamentos, anunciou em seu Instagram que se casou com seu parceiro.

"Quatro de julho. Um dia para lembrar. Nosso amor nos uniu. Casamos", escreveu.

Discreto, Leonardo prefere evitar divulgar a identidade de seu marido nas redes sociais. Os dois estão juntos há cerca de oito anos, de acordo com publicação do próprio Leonardo no último Dia dos Namorados.

No fim do ano de 2016, Leonardo teve fotos suas beijando outro homem divulgadas e sofreu xingamentos homofóbicos em redes sociais.

Na ocasião, o ator escreveu uma longa carta esclarecendo a situação e condenando a homofobia presente na sociedade brasileira (leia aqui).

Confira a publicação abaixo: