Ator Léo Rosa morre aos 37 anos após luta contra o câncer

Léo Rosa morre após quase 3 anos de luta contra o câncer de testículo. Último trabalho do ator foi na novela da Globo 'Amor de Mãe' Foto: Reprodução Instagram / @leonardorosa____

O ator Léo Rosa, 37, faleceu nesta terça-feira, após uma longa luta contra o câncer nos testículos. A doença estava sendo tratada desde 2018, porém evoluiu para uma metástase. Foram dezenas de sessões de quimioterapia e tratamentos alternativos para tentar reverter o quadro.

Em março de 2018 o ator chegou a anunciar que estava curado, porém voltou a fazer quimioterapia em dezembro do mesmo ano. Em maio de 2019, devido ao alto custo do tratamento, fez uma vaquinha online para arrecadar R$ 140 mil, meta que foi atingida em menos de 15 dias.

Há duas semanas, Léo postou nas suas redes sociais sobre o tratamento que estava enfrentando: "Mais uma etapa (quimioterapia). Obrigado por todo apoio, amor, dedicação e entrega dos meus familiares e amigos. Vocês são inacreditáveis!", escreveu.

O ator participou dos filmes Faroeste Caboclo (2013) e Por Trás do Sol (2016). Na TV Record, foi protagonista da novela Vidas Opostas (2006) e teve destaque em Escrava Mãe (2016). Também atuou em Amor e Intrigas, Promessas de Amor, Rei Davi, Balacobaco e Milagres de Jesus. Seu último trabalho foi uma participação especial na trama da Globo Amor de Mãe.

Em sua última manifestação no Instagram, Léo comemorou: "Novela (aula) da com equipe e elenco espetaculares. Ah! E é meu trabalho mais recente na TV também, aquela participação mais do que especial no meu peito".

Artistas lamentaram a morte de Léo Rosa com homenagens em suas redes sociais.